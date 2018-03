Deel dit artikel:











Auke Hulst wordt nieuwe gastschrijver van de RUG (Foto: Archief / Coen Peppelenbos)

De Groninger schrijver Auke Hulst wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. Hulst die in 1975 in Hoogezand-Sappemeer werd geboren, groeide op in het buurtschap Denemarken.

Hij brak als schrijver door met de roman Kinderen van het Ruige Land (2012). Die roman gaat over zijn jeugd in dat buurtschap bij Slochteren. 'Zwemmen in brak water' Auke Hulst gaat een aantal lezingen en gastcolleges geven. Onder de noemer 'Zwemmen in brak water' zal hij zich buigen over de grensgebieden in de literatuur. Aan de hand van zijn eigen werk en dat van anderen geeft hij zijn visie op de functie en betekenis van literatuur, de rol van het landschap als decor en metafoor en de kruisbestuiving tussen muziek en literatuur. Muzikant Behalve schrijver is Auke Hulst ook muzikant in de popgroep De Meisjes. In die band wordt hij onder meer begeleid door de Groninger muzikanten Christof Bauwens en André van der Werf. Sinds 1986 benoemt de Rijksuniversiteit ieder jaar een gastschrijver. Onder andere Willem Wilmink, Gerrit Krol, P.F. Thomése, Joost Zwagerman, Arthur Japin, Thomas Rosenboom en Ellen Deckwitz gingen Hulst voor. Lees ook: - RUG strikt P.F. Thomése als nieuwe gastschrijver (2016)

