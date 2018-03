Deze dag: Lang leve Martin Tissing

Een van de allergrootste, nog levende Groninger schilders is vandaag jarig. Martin Tissing, maker van abstracte, kleine, eenvoudige schilderijen is 82 jaar geworden. Hij is geboren op deze dag in de geschiedenis, 14 maart 1936.

Tissing schildert nog altijd en is niet van plan daarmee te stoppen. Ondanks een recente, ongelukkige val en een onzachte aanraking met een elektrische scooter.'Ik hoop dat ik, net als Picasso, stokoud, krom desnoods, achter een schilderij op de ezel ondersteboven val. Dood. Dat lijkt me het allermooiste.'

'Zijn manier van schilderen is naïef, in de positieve zin van het woord. Klein en bescheiden, op zoek naar pure emotie', aldus Han Steenbruggen, directeur van museum Belvédère bij Heerenveen. Uitgerekend vandaag, op de verjaardag van de kunstenaar, heeft het museum zijn derde schilderij van Tissing, 'Nachttuin', verworven.

'Voor mij blijft het wonderlijk dat anderen zich aangesproken voelen door werk dat in wezen zo persoonlijk is. Maar misschien ligt in dat herkennen juist wel de betekenis van kunst', zei Tissing zelf. Journalist Cunera van Selm is zo iemand, die zich door de schilderijen aangesproken voelt. Ze maakte in de loop der jaren meerdere portretten van de kunstenaar: 'Ik zou het liefst elk jaar een filmpje over hem maken. Het is een feest om een dag met hem door te brengen.'

Tissing is een man die beschikt over een encyclopedische kennis van de schilderkunst. Hij weet bovendien alles van materialen. Kortom: de ideale docent. Hij gaf dan ook jarenlang les op Academie Minerva in Groningen. Collega Matthijs Röling zei bij gelegenheid daarover: 'Studenten die meer traditioneel gericht waren, hebben toch veel aan Martin gehad. Hij heeft ze belangrijke dingen laten zien.'

Toen in het museum Belvédère twee jaar geleden, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, een expositie van zijn werk te zien was, vroeg Cunera wat hij voelde bij het zien van al die schilderijen van hemzelf. Het antwoord kwam na een lange aarzeling: 'Dit is mijn geluk.' Martin Tissing is geboren op deze dag in de geschiedenis, 14 maart 1936.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.