Analyse Appingedam: Eem 'Daam' in

Tot aan 21 maart blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag: Appingedam.

'Eem Daam in'. Zo zeggen Damsters (en mensen daarbuiten) het als ze 'hun' stad in gaan. De stad van de hangende keukens, het historische centrum en het nieuwe winkelgebied Overdiep. Een winkelgebied dat veel mensen, ook van buiten de stad, weten te vinden.

Versterking

Als je 'eem Daam in gaat', gaat het in Appingedam - volgens sommige Damsters de enige echte stad in Groningen, naast Groningen zelf -, vooral over Opwierde-Zuid. Ook kandidaten voor de raadsverkiezingen zien dat de versterkingsoperatie er niet van een leien dakje gaat. Op zijn zachtst gezegd.

De versterkingsoperatie in die wijk is hoe dan ook het grootste verkiezingsonderwerp. Niet voor niets namen de ministers Ollongren, Koolmees en Van Engelshoven, allen van D66, een kijkje in de stad. De één nam een kijkje in Opwierde, de ander ging op bezoek bij de wisselwoningen en nog een ander bracht 15 miljoen voor de versterking van monumentale panden mee.

Want niet alleen Opwierde is een hoofdpijndossier. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de versterking van panden in de historische binnenstad? Kunnen de panden wel versterkt worden zonder dat het ten koste gaat van het 'gezicht' van de stad?

N33

Het gaat in Daam ook over de nieuwe route van de N33. De stad komt, volgens de huidige plannen, veel verder van de rijksweg af te liggen. Alle partijen, niet één uitgezonderd, hadden liever dat de weg de huidige route zou blijven volgen.

Nu dat onmogelijk lijkt, wacht een grote opgave: ervoor zorgen dat Appingedam zo weinig mogelijk nadeel ondervindt van de nieuwe route. Weten mensen van buiten Appingedam de stad straks nog wel net zo goed te vinden? En wat te denken van aanwonenden van de Farmsumerweg, die vrezen dat het door de verlegging straks nog drukker wordt voor hun huis?

Iedere stem telt

Waar een Damster haar of zijn stem ook op baseert: in deze gemeente met zo'n 9000 inwoners tellen ze allemaal. Dat bleek vier jaar geleden wel. Gemeentebelangen werd met stip de grootste partij, maar had met louter geluk nog een zetel meer kunnen hebben.

Gemeentebelangen en het CDA kregen na de verdeling van de 'volle' zetels ieder nog precies 174 stemmen. Dat was genoeg voor een restzetel. Maar met z'n tweeën op één zetel zitten... dat gaat nogal lastig. Na hertelling moest er een notaris aan te pas komen. Het CDA trok bij de loting letterlijk aan het langste eind. Het kreeg de zetel die net zo goed van Gemeentebelangen had kunnen zijn.

Het rechtvaardigt een zin die bij verkiezingen sinds jaar en dag wordt gebruikt: iedere stem telt. Zeker in Daam.

