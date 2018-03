DUO zoekt honderden ICT'ers: 'We moeten de boer op'

De Dienst Uitvoering Onderwijs, het overheidsorgaan dat voor studenten de studiefinanciering verstrekt, zoekt de komende jaren ruim 500 ICT'ers.

Van die 500 kunnen ruim 400 in Groningen en omgeving aan de slag.

'Rijks ICT Gilde' ingeschakeld

Om die ambitie te realiseren gaat DUO niet alleen zelf de arbeidsmarkt op om ICT'ers te werven, ook wordt er een Rijks ICT Gilde ingeschakeld om ICT'ers te binden.

Dat Rijks ICT Gilde moet de ICT'ers gaan werven. Deze groep werknemers gaat dan aan het werk bij DUO, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) in Veendam en het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden.

De gedachte erachter is om ICT'ers uitdagende projecten te bieden, bij afwisselend deze organisaties, om zo deze groep werknemers vast te houden en niet te zien uitstromen richting het bedrijfsleven.

We kunnen niet altijd mee met het salaris van het bedrijfsleven, maar moeten het hebben van de interessante klussen en een stevig budget voor opleiding en ontwikkeling Hans Schutte - Directeur-Generaal DUO

'We moeten de boer op'

'We moeten de boer op', aldus directeur-generaal Hans Schutte van DUO. 'We gaan de komende twee, drie jaar 500 nieuwe mensen zoeken. Maar we kunnen dit niet alleen. Mensen kunnen bij DUO in dienst treden, maar ook bij het Rijks ICT Gilde.'

Naast deze twee mogelijkheden kunnen ICT'ers ook geworven worden via I-Interim, de detacheringsorganisatie van de overheid voor deze doelgroep.

Doelstelling: dit jaar 200 ICT'ers

De doelstelling van DUO, het Rijks ICT Gilde en I Interim is ambitieus: nog dit jaar moeten er 200 mensen aan het werk in het Noorden.

Naast een goed salaris, is een opleidingsbudget van 8000 euro per werknemer per jaar een van de maatregelen waarmee DUO op de markt hoopt te scoren.

Geen salaris zoals in het bedrijfsleven

'Misschien kunnen we qua salaris niet altijd mee met het bedrijfsleven', legt Schutte uit.

'Waar wij het van moeten hebben zijn die interessante klussen en dat stevige budget voor opleidingen.'

Het kan ook in Groningen

Volgens Schutte hoeft de ICT'er door het DUO-plan niet per sé naar de Randstad te verkassen om een goede baan te hebben.

'Deze groep kan hier de komende jaren echt heel goed aan de slag.'

