Lente laat nog even op zich wachten; opnieuw vorst (Foto: Dennis Venema)

Afgelopen weekend leek het, in ieder geval qua temperatuur, wel even lente. De thermometer gaf op sommige plekken 15 graden aan, en met een beetje zon was het genieten geblazen.

Maar de winterjas kan nog niet in de kast, want komend weekend daalt het kwik weer even onder het vriespunt. -6 graden Dat begint komende nachten al. 's Nachts komt de temperatuur uit op 1 graad boven nul. Vrijdagnacht gaat het voor het eerst echt vriezen: het minimum ligt dan rond -5 graden. Ook de zaterdag wordt koud, met kans op sneeuw. Overdag is het 2 graden, met een harde (noord)oostenwind. In de nacht daalt het kwik tot -6. Door de harde wind kan de gevoelstemperatuur dalen tot -10 graden, net zoals twee weken geleden. Nog even volhouden dus, ook voor de eerste krokussen die de kop alweer opsteken.