Herinneringen aan staptijd De Drie Gezusters: 'Eerste danspasjes in de draaibar' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Misschien is het nachtleven over drie jaar wel helemaal verdwenen bij De Drie Gezusters. Was getekend: Sil Doeksen, bedrijfsleider van De Drie. Het leverde veel reacties op.

Doeksen vertelde gisteren tegen RTV Noord dat hij verwacht dat het uitgaansleven de komende jaren een metamorfose ondergaat. Ook De Drie speelt daar op in. 'We willen niet meer een lange rij van biertaps, maar meer het festivalgevoel. De Grote Markt moet een plek zijn om te verblijven en te ontmoeten, niet per se om te consumeren', aldus Doeksen. Op de tafel gedanst in de jaren negentig met een hockey toernooi Heleen van Lochem Draaibars Vooral de mededeling van Doeksen dat de twee voormalige draaibars plaats maken voor iets anders, zorgde voor veel reacties op onze Facebookpagina. 'Dat wordt nodig tijd voor een dansje nu het nog kan', schrijft Steffanie Schuster. Ook Kevin Hoeksema deelt die mening: 'Dan moeten we gauw nog een keer heen voordat het niet meer kan.' Het huiskamergevoel wat er bij de 3 is, is juist erg prettig en mooi Lesley-Ann Kimer Nostalgie Heel veel mensen die reageren, delen herinneringen aan hun staptijd bij De Drie: 'Snel nog maar een keer die kant op?! Even zo'n 0,5L mok halen voor 5 gulden!', schrijft Richard Hartlief. 'Nostalgische gevoelens! Eerste danspasjes in de draaibar', zegt Viktor Emanuel. Heleen van Lochem: 'Op de tafel gedanst in de jaren negentig met een hockey toernooi'. Yvonne Lamberts: 'Heel wat uren gespendeerd tijdens mijn middelbare schooltijd, hup op vrijdagmiddag na school de 3 en de draaibar in. Sweet memories.' Huiskamergevoel Lesly-Ann Kimber maakt zich wel een beetje zorgen: 'Als ze maar niet het gehele interieur gaan veranderen. Het huiskamergevoel wat er bij de 3 is, is juist erg prettig en mooi!' 'Dit wordt Assen 2.0', vreest Carmen Stoffers. Nicky Hogendorp schrijft: 'Zolang ze de eierbal maar houden....' [Facebook:] Lees ook: - 'Over drie jaar is er geen nachtleven meer in De Drie Gezusters'