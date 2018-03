Mimoun Mahi niet opgenomen in selectie Marokko

FC Groningen-speler Mimoun Mahi is niet opgenomen in de selectie van Marokko voor twee oefenduels.

Een tegenvaller voor de speler die eind 2017 nog in de selectie zat die het WK veilig wist te stellen voor Marokko.

'Niet verrassend'

Het is volgens FC Groningen-watcher Elwin Baas niet verrassend dat Mahi buiten de selectie is gelaten.

'Hij is sinds de winterstop amper fit geweest. De komende weken gaan cruciaal worden. Niet alleen voor de club maar ook voor Mahi zelf. Mij moet weer in vorm zien te komen want anders gaat Rusland lastig voor hem worden.'

Oefenwedstrijden

Volgende week vrijdag speelt Marokko tegen Servië, vier dagen later wacht het duel met Oezbekistan.

Vijf andere Eredivisiepspelers zijn wel opgeroepen door bondscoach Hervé Renard: Zakaria Labyad, Yassin Ayoub, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi.

Lees ook:

- Mahi bereikt met Marokko het WK