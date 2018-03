'ICT-jacht van DUO in het begin vervelend voor andere ICT-bedrijven'

'Op langere termijn kan de jacht van de DUO naar 500 ICT'ers de komende jaren provincie Groningen wel wat opleveren. Maar op korte termijn is het vervelend.'

Dat zegt Marco de Jong, voorzitter van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), een samenwerkingsverband van momenteel 58 ICT-bedrijven in Noord-Nederland. Zij hebben volgens De Jong constant zo'n 200 vacatures open staan en kampen al jaren met een tekort aan goede ICT'ers.

Dit gaat de prijzen voor ICT'ers opdrijven Marco de Jong - NOO

'De DUO vist uit dezelfde vijver als de bedrijven. In het begin zal het vervelend zijn. De DUO zal mensen bij ons weghalen', zegt De Jong. 'De salarissen liggen wat boven die van sommige bedrijven en de 8000 euro voor zelfontplooiing die DUO biedt, klinkt pittig. Daar schrik ik wel van. Dit gaat de prijzen voor ICT'ers opdrijven.'

Prutten in oude systemen

De Jong vreest echter niet voor een leegloop bij bedrijven in de provincie. 'Ik denk dat het MKB mee kan in de strijd van DUO. De strijd wordt namelijk niet alleen geleverd op arbeidsvoorwaarden. In kleine bedrijven zit je met meerdere discplines om je heen en kan je doorgroeien. Het is voor veel ICT'ers ook niet heel verleidelijk om in oude ICT-systemen van overheidsinstanties te prutten.'

De baanzekerheid die DUO biedt is een lachertje Marco de Jong - NOO

De baangarantie die DUO aan de hand van het Rijks ICT Gilde biedt, door een uitwisselingsverband met het CJIB in Leeuwarden en het RDW in Veendam, baart De Jong geen zorgen. 'Baanzekerheid zal niet lokken, dat is een lachertje. Als je kan programmeren en je vindt het leuk, dan heb je geen contract nodig. Daar kom je wel aan.'

De Jong: 'Partijen als DUO kunnen ervoor zorgen dat programmeurs niet naar de Randstad vertrekken, maar in het Noorden blijven. Er kunnen hierdoor zelfs ICT´ers in Groningen bijkomen. Eerst is het vervelend, maar heel politiek correct: ik denk dat het goed is voor de regio.'

