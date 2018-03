Vliegtuigspotters maken zich op voor landing Boeing 747

Rijen met auto's, verrekijkers in de hand en soms zelfs een trapje mee. Tientallen vliegtuigspotters maken zich op voor de landing van de Boeing 747 die later vandaag wordt verwacht.

RTV Noord is live bij de landing:



Het vliegtuig heeft wat vertraging en wordt iets voor 15:00 uur verwacht op Groningen Airport Eelde. Zijn positie is live te volgen op Flightradar24.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de luchthaven dat zo'n groot vliegtuig daadwerkelijk landt en ook weer vertrekt. Dat laatste zal zo'n drie uur na de landing zijn.

Waar kun je kijken?

Dat hebben we uitgewerkt in een apart bericht met veel tips.

Duidelijk is al wel dat het op de spottersheuvel, bereikbaar via de Eekhoornstraat, goed druk is en dat daar de auto's in lange rijen staan. Er worden verkeersregelaars ingezet.



Lees ook:

- Waar kan ik de Boeing 747 op Airport Eelde het beste zien?

- Morgen voor het eerst: een Boeing 747 landt op Airport Eelde