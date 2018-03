Geduld vliegtuigspotters beloond: de Boeing 747 is geland

Tientallen mensen hebben dinsdagmiddag de landing van de Boeing 747 op Groningen Airport Eelde gezien.

Het vliegtuig landde iets na 15:00 uur op het vliegveld. Het is niet de eerste keer dat het grote toestel Eelde aandoet, maar wel de eerste keer dat het daadwerkelijk een landing maakt .

Veel belangstelling

In de omgeving van de spottersheuvel was het druk. Tientallen mensen wilden de 747 daar zien landen.

Verkeersregelaars werden ingezet om de toestroom van auto's in goede banen te leiden.

Toch van de andere kant

Aangekondigd was dat de Boeing aan zou komen vliegen vanuit zuidwestelijke richting, maar dat bleek op het laatst toch anders.

Het zorgde voor geschrokken gezichten op de Eekhoornstraat, waar tientallen auto's stonden. Vlak voor de landing pakten een aantal kijkers daar vlug nog de auto om op een andere plek te kijken.

'Ik blijf gewoon hier'

Sommigen waren er ook wat nuchterder onder. 'Is de wind gedraaid ja', zegt een toeschouwer. 'Dat is jammer, maar ik blijft gewoon hier.' Anderen pakken toch vlug even de auto.

Onze verslaggevers waren ook live bij de landing, maar stonden helaas ook aan de verkeerde kant.



Oeh's en ah's aan de andere kant

Mensen die aan de andere kant van het vliegveld gingen staan waren dus de gelukkigen. Zij zagen de Boeing 747 vlak zich heen gaan.

Het zorgt voor een flinke herrie, maar ook positieve reacties: 'Tsjonge jonge, wat een ding.'

Waarom kom je kijken?

Op de vraag waarom je zou komen kijken naar een landing van een vliegtuig is één bezoeker duidelijk:

'Normaal zie je het alleen maar op Schiphol en zoveel gaan we niet op vakantie. Dat is toch wel mooi dat we dat hier kunnen zien.'

