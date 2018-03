Geen outletcentrum in Assen

Assen krijgt geen Factory Outlet Centrum (FOC). De provincie heeft besloten niet met een voorstel voor een outletcenter te komen, waarmee het plan definitief van de baan is.

'Binnenstad profiteert juist'

Begin 2015 werd duidelijk dat bij het TT Circuit een groot winkelgebied moest komen. In het oorspronkelijke plan moest dat center anderhalf miljoen mensen per jaar trekken. Ook de binnenstad zou profiteren, maar ondernemers dachten daar anders over.

Initiatiefnemer Raymond Coronel heeft al die tijd de kritiek naast zich neergelegd. Volgens hem konden ondernemers in de binnenstad juist profiteren van de vele mensen die naar Assen zouden komen.

Om politiek Drenthe toch over de streep te trekken, paste Coronel zijn oorspronkelijke plan aan. Ook dat nieuwe plan haalt het nu niet.

Voor Assen ook Oldambt afgeschoten

Groningen en Drenthe hingen de afgelopen jaren twee winkelcentra buiten stadskernen boven het hoofd. Die van Assen is nu door de provincie afgeschoten. In april 2016 werd er al een streep gezet door een outletcentrum in Oldambt, bij Winschoten.

Dat outletcentrum zou een te grote bedreiging vormen voor de winkels in Winschoten zelf, was de redenatie van het college toen. Ook zou het centrum (te) forse kosten met zich meebrengen in de aanleg van parkeerplaatsen en wegen er naartoe.

Projectontwikkelaar VastGoud dacht toen dat het outletcentrum in Assen de lachende derde zou worden. Dat blijkt twee jaar later niet meer aan de orde. De Drentse Provinciale Staten gaan nu kijken naar een andere invulling van het TT Circuit-gebied.

