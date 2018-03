Schriftelijke afhandeling van kleine aardbevingsschades komt op stoom

Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor de versnelde procedure om aardbevingsschades tot vierduizend euro af te handelen. Maar het komt nu echt op stoom. Dat zegt de Arbiter Bodembeweging die zich bezighoudt met deze kleine aardbevingsschades.

Sinds november 2017 zijn twintig uitspraken gedaan. De laatste twee weken zijn veertien aardbevingszaken afgehandeld en lijkt het tempo erin te zitten.

Dure en tijdrovende schouw

Op 1 november 2017 is deze versnelde procedure in gang gezet. De Arbiter bekijkt de dossiers en als de zaken vrij helder zijn, wordt meteen een bindende schriftelijke uitspraak gedaan en worden de dure en tijdrovende schouw en zittingen bij de getroffen panden vermeden.

Honderden dossiers

Door allerlei opstartproblemen en onduidelijkheden moest de Arbiter Bodembeweging eerst een weg zien te vinden in de stapel met honderden dossiers. Die lijkt nu gevonden.

Voorwaarde in de snellere procedure is voor de Arbiter Bodembeweging dat dossiers helder zijn. Als er twijfel is, gaan de zaken naar de reguliere afhandeling.

Oude zaken

De Arbiter handelt ook de schadezaken van voor 1 november 2017 af, maar die vallen niet onder de nieuwe snellere procedure. Dat betekent dat in deze 'oude' zaken de NAM en gedupeerde allebei toestemming moeten geven voor een schriftelijke afhandeling.

Gedupeerden in het gelijk

Overigens heeft de Arbiter Bodembeweging in alle twintig afgehandelde zaken de gedupeerden in het gelijk gesteld. Mensen met kleine schades die denken ook in de aanmerking te komen voor een schriftelijke afhandeling, kunnen zich via de website van de Arbiter Bodembeweging aanmelden.

