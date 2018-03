Provincie legt rekening van zes ton neer bij Talen Recycling

De provincie wil nog ruim 615.000 euro zien van Talen Recycling in Stadskanaal. De rekening is voor de afwikkeling van de brand bij het bedrijf in november vorig jaar.

Bij het recyclingbedrijf ging een afvalbult in vlammen op. Talen moest een plan aanleveren voor de afwikkeling van de brand. Maar naar het idee van de provincie voldeed dat plan niet. De provincie paste daarom bestuursdwang toe.

Vijf ton voor blussen en verwerken

Dat betekent dat de provincie de zaken zou overnemen, om de rekening vervolgens bij de ondernemer neer te leggen. De hoogte van die rekening is nu dus duidelijk. Het overgrote deel van de kosten, ruim vijf ton, is voor het blussen, afvoeren en verwerken van het afval.

Bezwaar

Eigenaar Albert Talen van het recyclingbedrijf reageert optimistisch op de rekening. Hij heeft momenteel een procedure lopen tegen de bestuursdwang. 'Als wij die zaak winnen, dan kan de provincie vragen wat ze wil', zegt Talen. 'Maar dan krijgen ze niets. De uitspraak komt binnen een aantal weken.'

Talen heeft eerder al eens procedure over bestuursdwang gewonnen van de provincie. Volgens een woordvoerder van de provincie had die zaak echter niets te maken met de brand in november.

Talen zelf is in ieder geval vol vertrouwen. 'De eerste hoorzitting hebben we gewonnen en ik heb er vertrouwen in dat we deze ook winnen.'

Lees ook:

- Opgepakte eigenaar recyclingbedrijf: 'Ik word vals beschuldigd'

- Talen heeft 700 ton afgebrand afval opgeruimd

- Provincie houdt vergunning Talen Recycling tegen het licht

- Talen moet terrein binnen twee weken opruimen

- Talen Recycling negeerde verbod na grote brand

- Overheden wijzen naar elkaar bij handhaving op Knoalster afvalbedrijf

- Hardnekkige brand in Stadskanaal geblust, opruimwerk begonnen