De allerbeste medewerker, hoe kies je die?

Daar zit je na een strenge selectieprocedure als chef met een handvol overgebleven sollicitanten. Hoe kies je daar de beste kandidaat uit? Lees de tips en trucs van NoordZaken-expert en personeelsdeskundige Jorinde Kelder.

In mijn vorige blog, over het voeren van sollicitatiegesprekken, heb ik ideeën gegeven over hoe je een goed gesprek kunt voeren. Nog even in kort: vraag je af of de sollicitanten die je wilt uitnodigen op papier aan het profiel voldoen, stel een procedure op en laat de kandidaten weten hoe die verloopt, stel open vragen en vraag door. Benut de STAR-methodiek (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) als gesprekstechniek en gebruik je gezond verstand. Let op je onderbuikgevoel en vraag je af of er een persoonlijke klik is.

Referenties

Als je alle geschikte kandidaten één of twee keer hebt gezien dan wordt het tijd om tot keuzes te komen. Het natrekken bij oude werkgevers is meestal niet zinvol. Bij een sollicitatie wordt vaak gevraagd naar referenties. Dat zijn de oordelen van mensen die de sollicitant kent en bij wie de mogelijke nieuwe werkgever ervaringen kan opvragen. Het is om meerdere redenen geen goed idee.

Goed woordje

Je kunt ervan uitgaan dat de sollicitant een referent opgeeft met wie hij een goede relatie heeft en die een goed woordje gaat doen. Dus wat kom je dan eigenlijk te weten? Ook weet je nooit precies wat de sollicitant bij het vorige bedrijf aan taken heeft gedaan en hoe succesvol dat was. Als je de oude werkgever zelf goed kent kan het wel zinvol zijn om referenties te vragen.

Internet checken?

Wel is het verstandig om op het internet te kijken naar hoe de kandidaat zich daar 'gedraagt'. In sommige bedrijven is het niet gewenst dat medewerkers van alles over hun privéleven op social media zetten. Vaak omdat dit de reputatie van het bedrijf aantast.

Liegen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat minimaal tien procent liegt in het cv of de loopbaan oppoetst. Mocht je het echt niet vertrouwen dan zijn er organisaties die uit kunnen zoeken of het cv van de kandidaat deugt. Vraag dus altijd kopieën en certificaten van diploma's op.

Nachtje slapen

Veel beter dan referenties opvragen of internet checken, kun je je gezond verstand en je onderbuik als graadmeter gebruiken. Daarbij helpt het om gebruik te maken van het bekende 'nachtje slapen' voordat je een besluit neemt.

Handtekening

Bel eerst degene die je wilt hebben en rond de hele procedure tot en met de handtekening af. Het kan immers zijn dat de kandidaat van je keuze uiteindelijk toch afhaakt omdat hij net een andere baan aangenomen of toch twijfels heeft.

Deal

Als de sollicitant een handtekening onder het arbeidscontract heeft gezet kun je ervan uitgaan dat de deal rond is. Pas dan wijs je de andere kandidaten definitief netjes telefonisch of per mail af en bedank je hen voor het vertrouwen dat ze in het bedrijf hebben gesteld. Netjes afhechten is belangrijk. Er kan in de toekomst weer een vacature zijn waarop de afgewezen kandidaten wel passen.

Mijn tips:

- Referenties van voorgaande werkgevers zijn niet zinvol. Tenzij je de referent ook zelf kent

- Het is verstandig om het internet te checken op het 'gedrag' van de kandidaat

- Vraag kopieën van diploma's op

- Ga af op je gevoel en benut het 'nachtje slapen'

- Ga zorgvuldig om met sollicitanten die afvallen. Ze kunnen in de toekomst belangrijk zijn.

Jorinde Kelder is P&O-expert. Ze is werkzaam bij het consultancy- en opleidingsbedrijf Wagner Group in Groningen.

