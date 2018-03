Persfotograaf slaat vliegtuigspotter bloedneus

Een persfotograaf heeft dinsdagmiddag bij de landing van de Boeing 747 op Groningen Airport Eelde een vliegtuigspotter een bloedneus geslagen. Dat hebben verschillende getuigen gemeld.

Het incident gebeurde kort na de landing van het vliegtuig. De fotograaf ging per ongeluk op de voet staan van een oudere man die zich met een kussentje op een bankje had geïnstalleerd op de bekende 'spottersheuvel' naast de landingsbaan. Die duwde de fotograaf van zich af waarna deze uithaalde en de spotter een bloedneus sloeg. Daarna vertrok hij.

Het is onbekend of de vliegtuigspotter aangifte gaat doen. De fotograaf in kwestie wil er verder niks over zeggen.

