Politie zet camera's in om appende automobilisten te betrappen

De politie maakt op de A7 al tijden jacht op de appende automobilisten met behulp van een camper. Binnenkort hebben agenten een nieuw middel tot hun beschikbaar: camera's.

Deze speciale flitscamera's moeten de pakkans voor bellen en appen achter het stuur groter maken, schrijft de NOS.

'Verdachte situatie'

De politie is al heel ver met nieuwe camera's waarmee mensen in de auto kunnen worden gefotografeerd. De apparaten zien straks of er een 'verdachte situatie' is en of een bestuurder bijvoorbeeld iets in de hand heeft.

Het materiaal wordt vervolgens voorgelegd aan een medewerker van de politie. Die weegt af of er inderdaad sprake is van een strafbaar feit.

Vorige week nog werden honderden automobilisten in Noord-Nederland betrapt terwijl ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. In totaal gingen 294 bestuurders op de bon.

Juridische aspecten

Die controles zijn intensief, met onder meer een camper en onopvallende auto's om de automobilisten aan de kant te zetten. Volgens de politie is een groot voordeel van het nieuwe systeem dat niet elke keer iemand staande hoeft te worden gehouden en dat de camera het voorwerk doet.

Het Openbaar Ministerie bekijkt allerlei juridische aspecten van het systeem en ook moet de wet worden aangepast. De politie hoopt de nieuwe flitsers nog dit jaar te gaan gebruiken.

