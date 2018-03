'Als zo'n zeehondje je aankijkt met z'n grote ogen, dan roept dat wat op'

Goed nieuws uit de Waddenzee, en na tien jaar wachten was 'ie daar nu eindelijk: een Boeing 747 op Eelde. En het kloppend hart van Steendam is gered, dankzij een nieuw fonds. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Het gaat goed met de zeehonden

En dat betekent dat de opvang beperkt kan worden, concludeert een wetenschappelijke commissie vandaag. Niek Kuizenga, directeur van Zeehondencentrum Pieterburen, is het daar wel mee eens. 'We hebben de afgelopen jaren te veel zeehonden opgevangen.'

2. Nieuw middel tegen appende automobilisten

Begin deze maand slingerde de politie Noord-Nederland nog honderden automobilisten op de bon, omdat ze met een mobieltje in de hand achter het stuur zaten. Elke bestuurder werd aan de kant gezet, maar dat hoeft straks misschien niet meer...

3. Daar is 'ie dan

'Eindelijk. Ik heb er een jaar of tien op moeten wachten.' Tientallen vliegtuigspotters verzamelden zich vanmiddag bij Groningen Airport Eelde. Daar landde voor het eerst een Boeing 747-400...

4. Veldman in de prijzen

Schrijver, zanger en acteur Jan Veldman krijgt de K. ter Laan Prijs. En daar is hij blij mee. Veldman schrijft veel in het Gronings. 'Het is mijn moedertaal. Je kunt dan net iets meer warmte meegeven', vertelt hij in Noord Vandaag.

5. Kloppend hart van Steendam gered

Het stond op de nominatie om gesloopt te worden: het Podium Café Peter en Leni. Iedereen in Steendam kan er terecht. En met hulp van het Fonds Nieuwe Doen blijft dat ook zo, want het pand is daarmee gered van de sloophamer.

