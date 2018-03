Eis: werkstraf voor betasten borsten van 11-jarig meisje

Tegen een 69-jarige man uit Bellingwolde eiste het Openbaar Ministerie dinsdag 120 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man heeft volgens het OM in 2014 drie keer de borsten van een destijds 11-jarige meisje, dat bij hem in de straat woonde, betast.

De man ontkende alles in de rechtszaal in Assen. Hij zei dat het één keer per ongeluk was gebeurd toen zijn hand uitschoot tijdens het stoeien en meteen sorry had gezegd.

Bijles

Het meisje wandelde vanaf 2013 regelmatig met haar broertje en hun hond langs het huis van de gepensioneerde man. Als hij buiten was, maakten ze een praatje. Het contact tussen hem en het meisje werd steeds intensiever. Regelmatig kwam ze bij hem en zijn vrouw eten. Vanaf maart 2014 ging hij haar bijles geven in rekenen, omdat het meisje - dat in groep 7 zat - daar moeite mee had.

Tussen maart en augustus raakte hij drie keer haar borsten aan. Hij kneep erin en wreef erover, vertelde het meisje later aan de politie. In de rechtszaal was ze erg emotioneel.

Brief

De officier van justitie zei dat hij het bewijs in de zaak deels haalt uit een brief die de man op zijn computer heeft geschreven aan zijn vrouw. Eind 2014 crashte zijn computer, maar een medewerkster van een plaatselijke computerwinkel kreeg hem weer aan de praat en vond de brief. Daarin schreef de man over de fantasieën die hij had over jonge meisjes. 'Dat waren verzinsels', reageerde de man.

Twee andere meisjes die bijles van hem kregen, deden ook hun verhaal bij de politie. Zij vertelden dat de man hen geregeld mee uit eten nam. Ook begon hij een mail aan een van hen met 'Lieve…' en stuurde hij haar kusjes.

Is het echt gebeurd?

De officier vindt dat de man bij de 11-jarige een grens was overgegaan met zijn gedrag. Volgens zijn advocaat Hannek Fauser is er te weinig bewijs dat dat wat het inmiddels 14-jarige meisje beweert ook echt is gebeurd.

'Het hele dorp Bellingwolde lijkt bij de zaak betrokken te zijn geraakt: de computerwinkel, het café en de hele straat waaraan het meisje en mijn cliënt woonden', aldus Fauser. Zij vermoedt dat verhalen over het misbruik een eigen leven zijn gaan leiden.

De rechtbank doet 27 maart uitspraak.