Na acht jaar gaat 'een grote wens in vervulling' De bouwwerkzaamheden zijn gestart (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het duurde acht jaar, maar nu is het zover: de bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Grootegast is begonnen. In het pand dat wordt gebouwd op sportpark De Leegens krijgen de voetbalvereniging, de muziekvereniging en de muziekschool een plek.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Voorzitter Henk Kroon is blij dat eindelijk zichtbaar wordt waar zo lang aan is gewerkt. 'Het was een heel traject, maar nu het fundament is gestort wordt het tastbaar. Een grote wens van alle betrokken partijen gaat in vervulling.'

Nieuwe kleedkamers FC Grootegast is een van de 'bewoners' van het MFA. De voetbalclub krijgt een een grote kantine, gloednieuwe kleedkamers en materiaalruimtes. Ook de muziekschool krijgt onderdak in het nieuwe gebouw. Geen geluid naar buiten Kroon: 'De ruimtes van de muziekschool zijn zo ontworpen dat er bijna geen geluid naar buiten kan dringen. Zo kan er bijvoorbeeld ook drumles gegeven worden.' De Christelijke Muziekvereniging Oranje krijgt ook een plek in het MFA. De vereniging krijgt een grote oefenruimte en kleinere ruimtes voor de opslag van instrumenten.

Kosten Het gebouw moet voor de bouwvakvakantie opgeleverd worden. Daarna kan de inrichting beginnen. De totale bouwkosten van het MFA bedragen zo'n één miljoen euro. Het geld is bijeengebracht door subsidies van de gemeente Grootegast en de provincie Groningen. Ook hebben de gebruikers zelf geld ingebracht en zijn fondsen aangeschreven om een bijdrage te geven. Lees ook: - Nieuwe accommodatie voor FC Grootegast

