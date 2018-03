Provincie tevreden met uitkomsten 'zeehondenrapport'

De provincie heeft met tevredenheid het rapport over de toekomst van de zeehondenopvang gelezen. De Wetenschappelijke Raad maakt in het onderzoek onder meer duidelijk dat de zeehondenpopulatie dusdanig groot is, dat grootschalige opvang niet meer aan de orde moet zijn.

'Dit is een stap voorwaarts', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) over het rapport. 'Je hebt nu een wetenschappelijke onderbouwing van de nut en noodzaak van zeehondenopvang. Daarmee heb je als overheid iets in handen om keuzes te maken.'

Zeehondenoorlog

De uitkomsten van het onderzoek kunnen voor een aantal van de vijf opvanglocaties in Nederland consequenties hebben. In het verleden leek er in onze eigen provincie zowaar een 'zeehondenoorlog' aan de gang te zijn. De opvangen in Termunten en Pieterburen stonden daarin lijnrecht tegenover elkaar.

'Beschreven wat wel en niet kan'

'Als je de inhoud van dit rapport bekijkt, dan zou dit inderdaad het einde kunnen betekenen van die zogenoemde oorlog', zegt Staghouwer. 'In het rapport staat heel duidelijk beschreven wat wel en wat niet kan.

