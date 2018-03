Volgende stop voor Abbingh is in Rusland

Lois Abbingh wordt de eerste Nederlandse handbalster die in de Russische competitie gaat spelen. De Groningse heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Rostov Don.

De ploeg speelt in de Superliga en is regerend landskampioen van Rusland. Abbingh kwam de afgelopen twee jaar uit voor Issy Paris.

'Meedoen om de prijzen'

'Dat beviel nog wel, maar ik wil graag nog één keer proberen het allerhoogste te bereiken. Weer Champions League spelen en meedoen om de prijzen. En dat gaat bij mijn huidige club helaas niet lukken', vertelt de 25-jarige international. Eerder speelde ze al op het hoogste Europese niveau in Roemenië.

Brons bij het WK

Over belangstelling had Abbingh niet te klagen na het wereldkampioenschap in december. Ze had een groot aandeel in de derde plaats van het Nederlands team. Door haar sterke optreden werd ze ook gekozen in het All Star-team.

