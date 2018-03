Deel dit artikel:











Politiek nog lang niet eens over invulling terrein Prins Bernhardhoeve (Foto: Google Street View)

De politieke partijen in de gemeente Tynaarlo verschillen nog erg van mening over de invulling van het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, dat deze week door gemeente werd aangekocht.

Dat bleek dinsdagmiddag tijdens het debat in Drenthe Kiest op RTV Drenthe. De VVD wil dat het terrein wordt ingevuld met woningen en drie supermarkten. 'We gaan Zuidlaren iets bieden dat meerwaarde heeft', zegt fractievoorzitter Nina Hofstra. 'De supermarkten functioneren op dit moment niet optimaal, dus dat heeft de hoogste prioriteit.' Te voorbarig PvdA en D66 vinden zo'n invulling veel te voorbarig. Vooral omdat uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de inwoners de situatie in Zuidlaren goed vindt zoals die is. Ook het CDA vindt dat er eerst maar eens gekeken moet worden wat de ondernemers en de inwoners vinden. Leefbaar Tynaarlo vindt één supermarkt op de nieuwe locatie wel genoeg, daarnaast zou er woningbouw kunnen komen. 'Beperkte discussie' De ChristenUnie vindt de voormalige PB-hoeve een prachtig terrein, dat tal van mogelijkheden heeft. Lijsttrekker Henny van den Born: 'Ik vind het jammer dat de discussie zo beperkt gevoerd wordt. Appartementen voor senioren, daar is vraag naar, huurwoningen, je zou een deel kunnen gebruiken als evenemententerrein of als parkeergelegenheid. Praat nog een tijdje door met de inwoners.' Lees ook: - Terrein Prins Bernhardhoeve na jarenlange strijd in handen van gemeente

