Vier leden opgestapt bij Socialistisch Delfzijl

Het pas opgerichte Socialistisch Delfzijl valt uit elkaar. Vier van de negen kandidaat-raadsleden zijn dinsdag opgestapt. Ze hebben geen vertrouwen meer in oprichter en lijsttrekker Pieter Stapel uit Spijk.

Het gaat om Jannie van Goinga (nummer 3 op de kieslijst), Klaas Pieterman (4), Sandra Kwant (5) en Marcel Drenth (9).

Dictatoriaal

Volgens de opgestapte leden vertoont Stapel dictatoriaal gedrag. 'De lijsttrekker wil zijn ideeën en meningen na de verkiezingen op 21 maart doordrukken. Wat wij zeggen, wordt niks mee gedaan', vertelt Kwant.

Stapel vindt het naar eigen zeggen nergens op slaan dat de leden zijn opgestapt: 'Het is onbestaanbaar, dit doe je niet. Ik zal wel dictatoriaal zijn, maar dat komt vooral doordat ik verbaal sterk ben. Dan kunnen ze zich misschien lastiger verweren.'

Deal met flyers

De bom is gebarsten na de partijvergadering van afgelopen vrijdag. Stapel had een deal gesloten met Lijst Stulp. Hij kon de flyer van Socialistisch Delfzijl samen met die van Stulp laten bezorgen. Daarvoor moesten de socialisten langs duizend deuren. Leden van Lijst Stulp zouden bij tienduizend huishoudens de folders in de bus doen.

De opgestapte partijleden waren niet gecharmeerd van die nauwe band met Lijst Stulp.

Te laat gestart

Socialistisch Delfzijl is eind vorig jaar opgericht. Dat nu al bijna de helft van de kandidaten opstapt, is niet gek, vertelt Kwant: We zijn veel te laat gestart. Daardoor is te laat duidelijk geworden wat we willen. Als we eerder waren begonnen, had je dit denk ik minder snel gehad.'

Stapel is het daarmee eens: 'Dit had eerder aan het licht moeten komen. Maar voor een jonge partij is dit een trieste ontwikkeling.'

Man van Kwant ook kandidaat

De socialisten-voorman zegt met de overgebleven vier kandidaten gezamenlijk naar de verkiezingen toe te willen werken. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is nog maar de vraag. De man van Kwant is ook kandidaat-raadslid. Of hij wel bij de partij blijft, is nog onduidelijk.

Kwant wil door alle gebeurtenissen niet meer in de gemeenteraad komen. Ze adviseert mensen dan ook niet voor haar te kiezen, want dat is naar eigen zeggen een weggegooide stem.

