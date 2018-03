Leegstaand café in Ulrum leidt politie naar hennepkwekers

Een leegstaand café in Ulrum speelt een sleutelrol in de aanhouding van zes inwoners van Drachten. De Friezen werd dinsdagochtend aangehouden.

De politie kreeg tips dat een 33-jarige Drachtster hennep zou kweken. Tijdens het onderzoek kwam ook een 28-jarige plaatsgenoot in beeld.

Verborgen kwekerij

Het duo werd met enige regelmaat gesignaleerd bij het leegstaande café in Ulrum. Tijdens een inval op 13 februari werd in een goed verstopte ruimte een hennepkwekerij gevonden met 250 planten. De kwekerij was alleen via een luik onder de bar te bereiken.

Andere verdachten

Toen het onderzoek verder werd voortgezet, kwamen ook de andere vier verdachten in beeld.