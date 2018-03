Deel dit artikel:











Hardloper doet mee aan marathon in Noord-Korea (Foto: RTV Noord)

Michel Pintus uit Bad Nieuweschans gaat binnenkort een bijzonder avontuur aan. Begin volgende maand doet hij mee aan de marathon in Pyongyang in Noord-Korea. Voor zover bekend is hij de enige mannelijke atleet uit Nederland die daar aan meedoet.

Pintus is gefascineerd door het land. Op een druilerige dag in november zat hij achter de computer en belandde op de website van een reisorganisatie die de mogelijkheid bood om deel te nemen aan de marathon en schreef zich in. Happening De marathonloper, die tegenwoordig in Den Haag woont, kijkt uit naar het evenement. 'Vooral de start en finish in een stadion met een capaciteit van 50.000 mensen wordt een geweldige happening'. Veiligheid Hij maakt zich ook wel enige zorgen om de veiligheid. Hij durfde zijn moeder in eerste instantie dan ook niet te vertellen dat hij naar Noord-Korea zou gaan. Pintus: 'Ik vertelde dat ik een reis ging maken naar China met een dagtocht naar Noord-Korea. Inmiddels weet ze de waarheid. Ze reageerde heel nuchter en vindt het heel leuk'. Genieten Een topklassering verwacht de marathonloper niet. 'Er doen ook Kenianen mee. Die lopen net wat harder. Ik verwacht tussen de 3.30 en 3.45 uur te lopen. De winst zit er niet in'. Hij wil vooral ook proberen te genieten van de wedstrijd, de toeschouwers en de omgeving. 'Zeker de eerste 20 kilometer moet dat nog lukken', zegt Pintus.