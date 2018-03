Boomfeestdag begint in Heiligerlee

De landelijke start van de jaarlijkse Boomfeestdag is woensdagochtend in Heiligerlee in de gemeente Oldambt.

Daar gaan fractievoorzitters uit de Tweede Kamer en lijsttrekkers van lokale partijen in Oldambt in debat met 350 kinderen over onder meer natuureducatie en klimaatdoelen. Voorzitter van dit Groendebat is voormalig RTL Boulevard-presentator Albert Verlinde.

Essentaksterfte

De Boomfeestdag staat in het teken van de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Hierdoor dreigt de es, een waardevolle inheemse boomsoort, uit het landschap te verdwijnen.

De deelnemers aan het Groendebat planten na afloop maar liefst duizend nieuwe bomen in het dorpsbos De Hoogte bij Heiligerlee, waar veel essen zijn verwijderd omdat ze waren aangetast door de essentaksterfte.

Bomencirkel

Ook in Blauwestad worden nieuwe bomen geplant. Dit gebeurt nabij de Wilgenborg, waar de langste fietsbrug van Europa wordt aangelegd: de Blauwe Loper. Deze brug vormt straks een nieuwe verbinding tussen Winschoten en Blauwestad en gaat over het Oldambtmeer, een ecologische zone, de snelweg A7 en het Winschoterdiep. Aan de voet van deze toekomstige brug wordt een bomencirkel geplant door de deelnemende kinderen en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

200.000 bomen

Het is al weer de 62ste editie van de Boomfeestdag. Op 10 april 1957 had de eerste, toen nog landelijke Boomplantdag plaats in Apeldoorn. Er waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Naar verwachting doen deze keer 100.000 kinderen mee in ruim 290 gemeenten. Ze planten met elkaar zo'n 200.000 bomen en struiken. Organisator is Stichting Nationale Boomfeestdag, onderdeel van Staatsbosbeheer.