Donar treft Leiden in bekerfinale

De basketballers van Donar moeten het in de bekerfinale van zondag 25 maart opnemen tegen ZZ Leiden.

Leiden won over twee duels van New Heroes uit Den Bosch en staat daardoor voor de vijfde keer in de geschiedenis in de finale. Twee keer werd er gewonnen, in 2010 en 2012.



Vijf keer winst

Donar speelt voor de negende keer een bekerfinale en won vijf keer (2005, 2011, 2014, 2015, 2017). Vorig jaar werd Landstede Basketbal uit Zwolle in een uitverkocht MartiniPlaza met 78-58 verslagen.

De bekerfinale begint zondag 25 maart om 14.00 uur in MartiniPlaza.

Lees ook:



- Donar schiet Leiden aan flarden

- Bruinsma met handblessure naar ziekenhuis in Leiden gebracht

- Rotterdam-coach Salomon: 'Donar maakt reclame voor het Nederlands basketbal'