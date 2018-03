Gerard Kemkers vertrekt bij FC Groningen (update)

Gerard Kemkers en FC Groningen gaan uit elkaar. Na verschillende gesprekken is gebleken dat beide partijen verschil van inzicht hebben over de te varen koers van de club.

Kemkers is sinds 2014 in dienst bij FC Groningen als manager Topsport en Talentontwikkeling. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het Topsportzorgcentrum.

Persmoment

Algemeen directeur Hans Nijland bevestigt tegenover RTV Noord dat Kemkers vertrekt. Nijland wil voorlopig inhoudelijk niet reageren, maar laat weten dat er woensdagmiddag een persmoment komt, waarbij Kemkers en Nijland een toelichting geven.

Koerswijziging?

De club liet vorige maand nog weten graag met Kemkers door te willen, nadat bekend werd gemaakt dat er afscheid genomen wordt van hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker.

Een paar jaar geleden werd voor een verandering binnen de club gekozen. Er werd ingezet op de jeugdopleiding, meer gebruik van data en wetenschap en de invoering van de topsportmentaliteit.

Kemkers en Dekker waren daarin de belangrijkste 'nieuwe denkers'. Nu Kemkers én Dekker vertrekken, rijst de vraag of na vier jaar weer wordt afgestapt van de ingezette koerswijziging.

Lees ook:

- Zorgen bij supporters FC Groningen over keuzes en communicatie (update)

- Hoofd jeugdopleiding FC Groningen over vertrek: 'Als je het hebt over in shock zijn..'

- FC Groningen wil dezelfde koers blijven varen, liefst met Kemkers

- FC Groningen neemt afscheid van hoofd jeugdopleidingen

- Revolutie in de Euroborg: FC Groningen gooit het roer drastisch om