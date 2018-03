Deel dit artikel:











Irritaties over Lenie 't Hart bij Pauw: 'Hou nou eens je kakel twee tellen' Lenie 't Hart in Pauw dinsdagavond (Foto: Pauw)

Drong Lenie 't Hart zich irritant op in de uitzending van Pauw dinsdagavond? Had Pauw haar moeten laten uitpraten? Of was ze opzichtig aan het 'trollen'?

Het zijn maar een paar van de honderden reacties die dinsdagavond op Twitter worden geuit naar aanleiding van het optreden van de 'zeehondenmoeder' uit Termunterzijl bij Pauw. Zeehonden doodgemaakt Dat gebeurt na het interview met haar, waarin 't Hart stelt dat Nederland geen natuur heeft en dat zeehonden worden doodgemaakt. 'De wetenschappers hebben geen hart', zegt ze over het onderzoek naar de zeehondenopvang: Na het interview onderbreekt 't Hart sprekers in de uitzending regelmatig. Op een gegeven moment loopt de irritatie bij presentator Jeroen Pauw zo hoog op, dat hij het er zo maar uitgooit: 'Lenie, hou nou eens je kakel twee tellen!' Veel reacties Op Twitter reageren honderden mensen op het optreden van 't Hart bij Pauw. Een paar nemen het op voor de zeehondenmoeder, maar het overgrote deel steekt de ergernis over het optreden niet onder stoelen of banken. De hele uitzending is hier terug te kijken.