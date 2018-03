Zestien sollicitanten willen burgemeester van Midden-Groningen worden

Er hebben zich zestien sollicitanten gemeld voor de functie van burgemeester van Midden-Groningen.

Van de sollicitanten komen er vijf van de PvdA, drie van het CDA, twee van D66, twee van de ChristenUnie, twee van de VVD en één van de SP. Tot slot is er één sollicitant van een nog onbekende lokale partij.

Er hebben vier vrouwen en twaalf mannen gesolliciteerd.



De eerste 'echte' na Munniksma

De nieuwe gemeente is sinds de herindeling van dit jaar op zoek naar een nieuwe burgemeester. Tot die gevonden is, is Rein Munniksma waarnemend burgemeester.

Commissaris van de Koning René Paas gaat nu in overleg met een vertrouwenscommissie van de gemeente. Vervolgens beveelt de gemeenteraad de kandidaten aan.



Mensenmens

Thea van der Veen, voorzitter van de vertrouwenscommissie die over de burgemeestersbenoeming gaat, zei eerder dat de ideale kandidaat vooral een mensenmens en een verbinder moet zijn. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen aan de slag gaat.



