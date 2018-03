Grunnegers leeft: Nou al sikkom twijdoezend Schierste Woorden

Hoezo is het Gronings op sterven na dood? 't Grunnegers leeft als nooit tevoren. Tenminste als je afgaat op de overweldigende stroom aan reacties die RTV Noord binnenkrijgt voor de nominaties voor het Schierste Grunneger Woord 2018.

Nu, en we spreken woensdagmorgen elf uur, hebben al bijna 1900 mensen een woord ingestuurd voor de verkiezingen. Bezoentje (overhemd), pokkel (buik), slicht (vlak), lèlk (lelijk), plaaze (kwakkerd), baaltje (snoepje), roppeg (bozig/hitsig), gaalsterd (minkukel) zijn maar een hele kleine greep uit de ingestuurde woorden.

Ter vergelijking: het record stond op zeshonderd nominaties en dat was in de editie van vorig jaar toen sjomp het Schierste Woord werd. Tot vrijdagmiddag kunnen nog Grunneger woorden worden ingediend via de website of facebookpagina van RTV Noord.

De jury kiest uit alle inzendingen vier woorden waar op gestemd kan worden.