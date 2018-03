Deel dit artikel:











Woning in Winschoten beschoten: politie pakt man op (Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

In Heiligerlee is dinsdagavond een 47-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij een schietincident, eerder op de avond in Winschoten. Bij het incident in de Lekstraat is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

De politie werd 's avonds gebeld met de melding dat het huis aan de Lekstraat was beschoten. Toen de politie daar aankwam was de dader gevlucht, maar bewoners hadden hem herkend. Het arrestatieteam hield diezelfde avond de man uit Heiligerlee in zijn eigen woning aan. Volgens de politie zou een zakelijk geschil de aanleiding zijn voor het schieten. Met wat voor wapen er is geschoten, is niet bekend.