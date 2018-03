Ouders Groningse hoogbegaafden blij met extra geld, maar ook sceptisch

Het is mooi dat er eindelijk extra geld en aandacht is voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Dat stellen ouders van hoogbegaafde kinderen aan de Groningse Schoolvereniging in de stad.

Moeder Karin Dunning: 'Het is heel belangrijk dat dit op de kaart staat.'

De ouders reageren op de brief die minister Slob van onderwijs woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin beschrijft hij op welke manier de extra vijftien miljoen uit het regeerakkoord voor hoogbegaafdenonderwijs uitgegeven kunnen worden.

Experts en tussenjaar

Slob komt met een subsidieregeling waar samenwerkingsverbanden van schoolbesturen aanspraak op kunnen maken. Zo kunnen ze het extra geld gebruiken om een expert op het gebied van hoogbegaafdheid aan te nemen of voor het bijscholen van leraren.

Ook kunnen ze het geld gebruiken om een tussenjaar in te richten voor kinderen die op de basisschool geen uitdaging meer vinden, maar die nog niet toe zijn aan de middelbare school. Volgens Slob zijn er al van dit soort regionale voorbeelden te vinden, maar is het hoogbegaafdenonderwijs nog niet overal goed ingericht.

Twijfels

Ouders zijn volgens Karin Dunning blij met het geld, maar ze is er nog niet gerust op. Het geld gaat naar de samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor passend onderwijs voor alle leerlingen.

Volgens Dunning is er in Groningen tot nog toe vooral aandacht voor kinderen die moeilijk meekomen en te weinig voor zeer slimme leerlingen. 'Het samenwerkingsverband is niet in staat geweest iets zinnigs te doen met het geld dat er tot nog toe was.'

Krachten bundelen

De ouders hopen dat scholen voortaan samen optrekken. 'Er is heel weinig samengewerkt tussen scholen. Ze zouden hun krachten nu moeten bundelen. Niet dat er straks vijftig kleine initiatiefjes zijn.'

Minder betalen?

Dunning is als ouder betrokken bij de Groningse Schoolvereniging (GSV). Die school heeft speciale klassen voor kinderen met een IQ van 130 of hoger. De klassen zijn kleiner dan normaal, de lesmethodes zijn anders, leerlingen krijgen meer zorguren en docenten extra scholing.

De extra kosten van dit onderwijs worden deels door de ouders opgehoest. Dunning hoopt dat daar nu verandering in komt: 'De vraag is of wij nu minder gaan betalen.'

Hoogbegaafdheid

Kinderen met een extreem hoog IQ kunnen op school verveeld raken, gedragsproblemen vertonen en zelfs helemaal uitvallen. Slob erkent dat. De hoogbegaafde kinderen krijgen volgens hem soms ten onrechte de diagnose autisme of ADHD. Het extra geld moet daar verandering in brengen.

Lees ook:

- 'Op mijn drie vorige scholen begreep niemand me'