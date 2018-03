Lopend Vuur: Ik zou wel een andere baan willen

Vorig jaar wisselden 937.000 mensen van beroep, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar.

Daar zitten ook jongeren onder die van bijbaan wisselden.

Hoe ouder, hoe minder

Maar ook onder mensen die al langer op dezelfde plek zitten, wordt van beroep gewisseld. Zo doet 13 procent van de personen tussen 25 en 45 jaar het. Op latere leeftijden is het 6 procent van de werkenden. Volgens het CBS kiezen hoger opgeleiden verder net iets vaker voor een ander beroep dan laagopgeleiden.

Zou jij ook wel een andere baan willen? Ons Lopend Vuur vandaag is:

Wat zijn voor jou redenen om van beroepte willen wisselen?

Praat mee!

Wil je stiekem van baan veranderen? Ben je blij dat je überhaupt werk hebt? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Durf jij de sauna nog in?

Dinsdag was onze stelling 'Ik durf de sauna niet meer in', naar aanleiding van recente filmopnames in het naaktgedeelte of kleedkamers in sauna's. 49 procent ging al niet naar de sauna, 41 procent zegt te willen blijven gaan. Tien procent van de 2975 stemmers zegt de sauna voortaan te vermijden.