Geld voor nieuw wijkcentrum Cereswijk is binnen

De subsidie voor de multifunctionele accomodatie (MFA) in de Cereswijk in Musselkanaal is binnen. Vanuit een Europees subsidieprogramma is 250.000 euro beschikbaar gesteld. Dat melden de partijen die samen optrekken in het project.

De wijk wacht al jaren op de accomodatie. Verschillende voorzieningen komen in het voormalige schoolgebouw De Meander. Het pand wordt gerenoveerd. Ook worden er energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

'Voor en door wijkbewoners'

Wethouder Boen van de gemeente Stadskanaal is tevreden met de toekenning van het geld. 'Dit geeft ons de mogelijkheid midden in de wijk een plek te creëren voor en door de wijkbewoners'. Aukje Oortwijn van de Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk is ook blij dat na lang wachten het geld er is. 'Dit maakt de invulling van een multifunctionele accomodatie, waarover we nog druk in bespreking zijn, een stuk concreter'.

Betrokkenheid

De directeur van Welstad, Nel Kruit is ook opgetogen. 'Fantastisch dat er, mede dankzij de betrokkenheid van de bewoners, geïnvesteerd word in een nieuw MFA! We kijken er naar uit om samen creatief om te gaan met de nieuwe ruimte'.

'Fantastisch voor de kinderen en de wijk'

'Fantastisch dat de multifunctionele accomodatie er komt, voor zowel de kinderen als de wijk', zegt een enthousiaste directeur Jan Hessel Kruit van OBS De Badde. De school voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. 'Met de nieuwe MFA gaan we er weliswaar in vierkante kilometers op achteruit, maar we voldoen straks wel aan alle onderwijskundige eisen', zegt Kruit.

Het nieuwe gebouw moet in januari 2019 klaar zijn.

Lees ook:

-Cereswijk krijgt langverwacht wijkcentrum

-Kritiek op nieuw wijkcentrum Cereswijk: 'Te veel faciliteiten in één gebouw'

-Ceresdorp Musselkanaal krijgt een nieuw wijkcentrum