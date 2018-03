Vertrek Kemkers: 'De ingezette revolutie bij FC Groningen is de kop ingedrukt'

Dat het huwelijk tussen Gerard Kemkers en FC Groningen wordt beëindigd, komt voor clubwatcher Elwin Baas niet als een verrassing: 'Kemkers heeft een hele duidelijke visie over het te voeren beleid bij de club. De club kan en/of wil daar niet in mee.'

De manager Topsport en Talentontwikkeling was de afgelopen weken in gesprek met de club over een eventuele verlenging van zijn contract, dat in december afloopt. 'De groep nieuwe denkers, waaronder Kemkers valt, willen meer dan wat er nu gebeurt en staat te gebeuren', duidt Baas de breuk tussen beide partijen.

Botsing

'Dat botst uiteraard. Ik zeg niet dat de stromingen elkaar niets gunnen of continu met elkaar in onmin leven, maar het is verre van een goed werkende situatie.'

Volgens Baas willen de directie en technisch manager Ron Jans daar een eind aan maken. 'Ze gaan dit nu een halt toeroepen. Wat ik begrijp wil de club alle neuzen dezelfde kant op hebben. Er is geen ruimte meer voor een vasthoudende afwijkende visie.'

Koerswijziging

Niet alleen met Kemkers wordt gebroken. Ook van hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker wordt na dit seizoen afscheid genomen. Ook hij was een vooraanstaand lid van de nieuwe denkers. Het vertrek van het duo heeft wel gevolgen voor de paar jaar geleden ingezette koerswijziging, stelt Baas.

'Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de visie van onder andere Kemkers volledig overboord wordt gekieperd, maar de ingezette revolutie is wel de kop ingedrukt.'

FC Groningen moest AZ achterna, het liefst voorbij als gaat om de opleiding Elwin Baas - FC Groningen-analist

'Fikse aderlating'

'FC Groningen moest AZ achterna', vervolgt Baas. 'Sterker nog, het liefst voorbij als het gaat om de opleiding. Het Topsportzorgcentrum is daar een goed voorbeeld van. De aanjager van het project vertrekt straks en dat is in alle opzichten een fikse aderlating. Groningen wil of kan zich voorlopig niet onderscheiden. Een gemiste kans.'

FC Groningen en Kemkers lichten de keuze woensdagmiddag toe. Tot die tijd willen beide partijen geen commentaar geven.

