Onderzoek: Collegedeelname kost stemmen

Politieke partijen die in een gemeente deelnemen aan het college, zijn bij volgende verkiezingen zo'n vier tot acht procent van hun stemmen kwijt.

partijen met weinig wethouders leveren dubbel zo veel in. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Beste stuurlui staan aan wal?

Helemaal eerlijk lijkt het niet dat er blijkbaar een straf staat op het als politieke partij nemen van bestuursverantwoordelijkheid. Harm Rienks van het COELO: 'Het lijkt er op dat de kiezers denken dat de beste stuurlui aan wal staan. Het zou kunnen dat we als kiezers meer verwachten van onze overheid dan dat ze waar kunnen maken.'



Nederlaag PvdA

Het COELO kwam op het idee voor dit onderzoek na de zware nederlaag van de PvdA in de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 'Daardoor werden we aan het denken gezet', zegt Rienks. We vroegen ons af of dat alleen toe te schrijven is aan regeringsdeelname of andere factoren. Zo zijn we gaan onderzoeken hoe dat bij gemeentes zit.'

Stempel drukken op beleid

Partijen verliezen dus tot 8 procent van hun stemmen alleen al door deel te nemen aan een college. Bij kleine collegepartijen is dat verlies dubbel zo hoog. De reden daarvoor is volgens Rienks dat die partijen minder hun stempel kunnen drukken op het beleid. Hun kiezers zijn dan eerder teleurgesteld.