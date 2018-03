RTV Noord drie keer genomineerd voor NL Awards

De nominaties voor de NL Awards zijn woensdag bekend gemaakt. Dit zijn de onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. Er zijn drie journalistieke producties van RTV Noord genomineerd.

In totaal zijn dit jaar achttien radio- en tv-programma's, online projecten en journalisten genomineerd over de categorieën 'eigen nieuws', 'beste TV-programma, beste Radio-programma', beste online project, documentaire en Jong Talent.

Primark

Het verhaal van RTV Noord over de onrust over de werkomstandigheden bij Primark dingt mee naar de prijzen in de categorie Eigen nieuws. Via Facebook kwamen er berichten binnen bij de regionale omroep van Groningen over intimidatie en misstanden bij de modeketen.

Daardoor ontstaat een ontluisterend beeld obver de gang van zaken bij Primark. Het leidt er uiteindelijk toe dat er in december van het afgelopen jaar een ondernemingsraad bij de winkel komt.

Graag gedaan hoor!

Graag gedaan hoor! is de tweede journalistieke productie die genomineerd is. Dit product

doet in de categorie Beste online project een gooi naar de prijzen. Via de site/app, Twitter, Facebook en radio doen twee redactieteams van RTV Noord verslag van een tocht langs een deel van de projecten die betaald zijn met geld uit de gaswinning.

De Stille Beving

De derde RTV Noord-productie die kans maakt op een NL Award is de documentaire

De Stille Beving. Piet Hein van der Hoek maakte deze film in opdracht van de Groningse omroep. Van der Hoek schetst een beeld van bewoners van het Groningse aardbevingsgebied, waarbij in het bijzonder de familie Heite centraal staat. In de film wordt de onmacht duidelijk van mensen die het moeten opnemen tegen grote, machtige instanties. De film werd recent ook verkozen tot Beste Groninger non-fictiefilm.

Op woensdag 4 april worden de winnaars van de NL- Awards bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse NL Media Event in Eindhoven. Alle prijswinnaars dingen ook nog mee naar de Gouden NL-Award.

