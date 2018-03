Rondje Groningen: Hiddema schrikt van huisjesmelkers in Stad

Stadsblog Sikkom gaat de hort op over de problemen met huisjesmelkers in de stad Groningen. Waar? Bij politiek Den Haag, te beginnen met Forum voor Democratie. Dat en meer in Rondje Groningen.

1) Woninginbraak-bonanza in stadswijken

Het is raak met woninginbraken in Selwerd, Paddepoel, de Korrewegwijk en Ulgersmaborg. In de laatste twee weken werd er in veertien woningen ingebroken. De politie vraagt getuigen zich te melden - en aan iedereen om de ogen open te houden.

2) Hiddema over de huisjesmelkers

Theo Hiddema, oud-advocaat en nummer 2 van het Forum voor Democratie, laat zich even lenen aan Willem Groeneveld van Sikkom, die met hem in gesprek wil over de huisjesmelkers in de stad.

Hiddema tegen Sikkom: 'Ik wist niet dat dit gebeurde in het mooie Groningen. Het gaat hier over intimidatie, bedreiging, oplichting en afpersing. Ik schrik hier echt enorm van. Het is schrijnend en gebeurt zo te zien op massale schaal. Ik ga jullie en de studenten helpen!'

3) Meer dan 100.000 euro voor Bedumer Winterloop

Nog meer geld. Meldden we al dat de Bedumer Winterloop 93.000 euro ophaalde met de loop zelf, nu is bekend dat het bedrag is opgelopen tot liefst 106.084 euro.

4) Er trilt iets boven Groningen

Een trilstand heftiger dan Groningen? Jeetje.

5) Fans bakkeleien over de FC

Op Twitter wordt veel gediscussieerd over het vertrek van 'strategisch talentopleider' Kemkers bij FC Groningen. Wat is er nu precies aan de hand?

Dat FC Groningen volledig lijkt in te zetten op de visie die technisch manager Ron Jans voor ogen heeft, inspireerde enkele twitteraars tot creatieve uitingen.

6) Groningen in de Blockchain-versnelling

Begin april is in Groningen opnieuw de grootste Blockchain-hackathon van Nederland. De gemeente Groningen loopt alvast een beetje op de zaken vooruit: op 21 maart houdt ze een proef met het tellen van stemmen, met behulp van de Blockchain. Zo moeten stemmen goed geteld en vastgelegd worden.

Ondertussen hebben de teams er alvast zin in:

7) Donar is hot

Donar bereikte vanavond de kwartfinale van de FIBA Europe Cup door het Roemeense Cluj ook in Roemenië aan de kant te zetten. Een prestatie van formaat van Braal en zijn mannen, vond ook sociaal medialand.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Heus.