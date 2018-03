Deel dit artikel:











Bruinsma niet in actie voor Donar tegen Cluj (Foto: JK Beeld)

Donar-speler Evan Bruinsma doet woensdagavond definitief niet mee in de uitwedstrijd van Donar tegen Cluj. De forward heeft nog te veel last van de hechtingen in zijn hand.

Bruinsma raakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen ZZ Leiden geblesseerd. Hij bleef vlak voor het einde van de wedstrijd met zijn linkerhand ongelukkig hangen achter een shirt van een tegenstander. Belangrijke speler Donar-coach Erik Braal denkt dat zijn team het ook zonder Bruinsma kan. 'Hij is zeker een belangrijke speler. We hebben vaker blessures op moeten vangen, dus dat gaan we nu ook met Evan doen.' 27 punten De Groningers kunnen zich woensdagavond voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de kwartfinale van een Europees toernooi. Donar verdedigt in Roemenië een voorsprong van 27 punten. Live De uitwedstrijd van Donar tegen Cluj begint woensdagavond om 18.00 uur en is live te volgen via een stream op deze website.