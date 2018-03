Griepgolf treft Martini Ziekenhuis: behandelingen uitgesteld

Het Martini Ziekenhuis in Groningen stelt geplande behandelingen uit. Het ziekenhuis kan de drukte door de aanhoudende griepgolf niet meer aan.

Patiënten met een niet-spoedeisende aandoening kunnen deze week telefoon krijgen dat ze voorlopig niet in het Martini terecht kunnen.

'Maximaal beroep gedaan op personeel'

In het Martini Ziekenhuis is de drukte voelbaar op de Spoedeisende Hulp, op de verpleegafdelingen en in het operatiecentrum. Onder meer door de griepgolf zijn er meer patiënten met spoed opgenomen en is al het beschikbare personeel ingezet.

De rek is er volgens het ziekenhuis uit, omdat er 'de afgelopen periode een maximaal beroep is gedaan op het voltallige personeel'. Daarbij is het onbekend wanneer de drukte afneemt.

'Heel vervelende maatregel'

'Dat is een heel vervelende maatregel die het Martini Ziekenhuis liever niet zou nemen, maar het is noodzakelijk om de kwaliteit van de (acute) gezondheidszorg hoog te houden. De verwachting is dat deze maatregel op korte termijn de druk verlicht,' schrijft het ziekenhuis in een verklaring.

In een extra vergadering van het Regionaal Overleg Acute Zorg - een overleg van ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in Noord-Nederland - wordt bekeken welke maatregelen nog meer mogelijk zijn. Ziekenhuizen zouden bijvoorbeeld patiënten van elkaar kunnen overnemen als zij nog wel plek hebben. Ook maatregelen voor de lange termijn zijn onderwerp van gesprek.

