Verrassing: cruiseschip is al in de Eemshaven

Cruiseschip Norwegian Bliss komt eerder in de Eemshaven aan dan verwacht. (Foto: @PieterTmz/Twitter)

Hij werd donderdagochtend om 06:00 uur pas verwacht, maar het 334 meter lange cruiseschip Norwegian Bliss heeft de Eemshaven nu al bereikt. Dat bevestigt een medewerker van de havendienst.

'Misschien is het plan gewijzigd, maar het schip is dus al in de buurt. Vanaf de pier heb je er al een heel mooi uitzicht op.'

Sleepboot

Het enorme schip vertrok dinsdag uit het Duitse Papenburg om via Emden naar de Eemshaven te varen. Een sleepboot van de havendienst zorgt er vandaag rond 16:00 uur voor dat het schip veilig de Julianahaven binnen vaart. Daar wordt vervolgens een stabiliteitstest gedaan.

2034 cabines

De Norwegian Bliss is 334 meter lang en 41,4 meter breed. Het schip telt 2.034 cabines en biedt plaats aan 3.998 passagiers.

Voorlopig blijft de Norwegian Bliss in de Eemshaven liggen. Op 19 april wordt het schip in Bremerhaven officieel overhandigd aan de rederij.

