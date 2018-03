Directeur CVW in gesprek met actievoerders

Directeur Geeke Feiter van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam is woensdag in gesprek gegaan met actievoerders tegen de gaswinning. Feiter noemt het 'een open en goed gesprek'.

Op het grasveld naast het CVW-kantoor staat een tentenkamp van de actievoerders. Een van heb is de 66-jarige Jan Holtman uit Wildervank. Hij is sinds maandag in hongerstaking.

Vreselijk treurig

Feiter noemt het 'vreselijk treurig' dat iemand in hongerstaking moet gaan om aandacht voor een zaak te krijgen. 'Ik maak me ook zorgen om Jan, met de kou die er aankomt in het weekend', zegt ze.

'In de tent zitten stuk voor stuk mensen die hun verhaal vertellen', aldus Feiter. 'Ik werd daar wel stil van.'

Verhalen lezen

Toch zegt de directeur weinig concrete beloftes te kunnen maken. Daar gaan de bestuurders over. 'Ik ben slechts uitvoerder', zei ze tegen de actievoerders. 'Maar ik heb wel verhalen gekregen en die ga ik zeker lezen. Wat er daarna met die dossiers gebeurt, is vooralsnog onduidelijk.

De actievoerders zijn blij dat de directeur langs is geweest. 'Het was een goed en positief gesprek', zegt Inez Witjes. 'Daar zijn we blij mee. En we hebben beginnende kleine afspraakjes kunnen maken. Dat is waarvoor we hier staan.'

Voorzichtig

De demonstranten hadden Feiter liever eerder op bezoek gehad. De directeur van het CVW zei daarover dat ze voorzichtig met de actie wilde omgaan. Dit omdat er in de afgelopen dagen ook een actievoerder bij was die in het verleden een gebiedsverbod heeft gehad voor de omgeving van het CVW-kantoor.

Feiter zegt dat voorzichtigheid geboden is omdat haar medewerkers met regelmaat worden bedreigd. 'Sommigen zijn met de dood bedreigd', zegt Feiter. 'Maar een groot deel daarvan woont zelf in het gebied. Die hebben ook last van de aardbevingen.'

