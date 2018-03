Lois Abbingh over toptransfer: 'Ik de Cristiano Ronaldo van het handbal? Haha!'

Lois Abbingh is opgelucht nu het nieuws over haar toptransfer naar het Russische Rostov-Don naar buiten mocht komen: 'Ik ben best wel blij, ik weet het namelijk al een tijdje. Ik ben blij dat het er nu uit is en heb een trots gevoel.'

Woensdag werd bekend dat ze na dit seizoen van Parijs naar Rostov vertrekt. De transfer speelde al langer: 'Tijdens het WK was de interesse er al. Toen heb ik het min of meer nog afgewezen omdat ik de focus op het WK wilde houden. Maar sinds januari zijn de gesprekken begonnen en het was vrij snel rond', aldus Abbingh.

'Aan WK te danken'

Op het WK presteerde Abbingh goed. Oranje pakte brons en ze werd gekozen in het All Star Team. 'Ik heb de transfer ook aan het goede WK te danken', weet de Groningse. 'Zo'n toernooi is hét moment om jezelf in de kijker te spelen. Rostov-Don kwam daarna op het perfecte moment. Voor mij was deze stap nu of nooit.'

Abbingh is 25 jaar oud en beseft dat ze haar plafond kan bereiken: 'In principe zit ik nu op mijn top qua fysieke gesteldheid. Ik heb nu nog een paar mooie jaren voor de boeg waarin ik veel kan presteren.'

'Om de prijzen meespelen'

Rostov-Don was niet de enige club die geïnteresseerd was. Waarom dan de keuze voor Rusland? 'Voor mij staat puur het handbal voorop. Daarom heb ik voor Rostov-Don gekozen. Daar liggen de beste mogelijkheden om mee te spelen in de Champions League en om de prijzen mee te spelen.'

Het gaat om de Europese top, weet Abbingh. Is Rostov-Don te vergelijken met voetbalclub Real Madrid? 'Nou, het is wel een club die elk jaar meespeelt in de top van de Champions League en dat is ook het doel voor de komende jaren', zegt ze.

Cristiano Ronaldo

'Of ik dan de Cristiano Ronaldo van het handbal ben? Haha! Natuurlijk is het mooi dat je na zo'n WK gewild bent, daar heb ik de transfer ook aan verdiend. Maar het seizoen gaat gewoon door en ik moet blijven presteren om de rol van een topspeelster waar te maken', is de nuchtere reactie.

