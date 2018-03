Werkgeversorganisatie zorg blij met Haagse aandacht voor personeelstekort

Van extra geld voor de zorg is geen sprake, maar het is heel goed dat het Rijk alles op alles zet om het personeelstekort in de zorg terug te dringen.

Dat stelt werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord in reactie op het woensdag gepresenteerde actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de werkgeversorganisatie was al bekend dat Den Haag 320 miljoen euro uittrekt voor extra zorgmedewerkers. De eerste tachtig miljoen zijn zelfs al uitgegeven. Instellingen krijgen het geld om extra personeel te werven en om eigen personeel te behouden, bijvoorbeeld door scholing in te zetten.

'Ministerie voelt de urgentie'

De winst zit volgens ZorgpleinNoord dan ook niet in extra geld, maar in aandacht. Henk Gootjes: 'Door de urgentie die het ministerie nu voelt, gebeuren er ook dingen.'

Gootjes ziet bijvoorbeeld dat ook andere ministeries nu bij het probleem worden betrokken. 'Minister De Jonge lobbyt nu bij andere ministeries als die stimuleringsprogramma's hebben. Hij gaat er echt voor en daar zijn we blij mee.'

Personeel Kijkshop

Recent voorbeeld van rijksbemoeienis zijn de gesprekken van ZorgpleinNoord met personeel van het failliete Kijkshop. Die kwamen tot stand op initiatief van het Rijk. Doel was om te peilen of er belangstelling is onder die medewerkers om in te stromen in de zorg. Daar heeft ZorgpleinNoord trajecten voor beschikbaar.

Er wordt landelijk een tandje bijgezet. Daar zijn we heel blij mee Henk Gootjes - ZorgpleinNoord

Landelijke campagnes

ZorgpleinNoord werkt al langer aan regionale campagnes om mensen te verleiden in de zorg te (blijven) werken. Zo is er een campagne gaande om personeel te vinden voor de ouderenzorg in het Noorden. Nu komen er ook landelijke campagnes om personeel te trekken.

'We doen al heel veel op regionaal niveau en nu wordt er landelijk een tandje bijgezet. Daar zijn we heel blij mee.'

Tekorten overal voelbaar

In Noord-Nederland werken 140.000 mensen in de zorg-en welzijnsector. Op dit moment staan er duizend vacatures open. De tekorten zijn overal voelbaar; van ouderenzorg tot aan verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Actieprogramma

In het actieprogramma van het Rijk staat dat de personeelstekorten in 2022 bijna helemaal moeten zijn weggewerkt. Dat moet gebeuren door het imago van werken in de zorg te verbeteren.

Verder wil het Rijk dat de scholing verbetert door goede stageplekken en inspirerend onderwijs. Ten derde wil het Rijk ondermeer de administratieve last en de werkdruk voor zorgverleners verminderen.

