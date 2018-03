Kemkers over vertrek bij FC Groningen: 'In toekomst te weinig inbreng' (update)

Gerard Kemkers betreurt zijn vertrek bij FC Groningen, maar noemt het onvermijdelijk. 'We willen misschien wel bij hetzelfde doel uitkomen, maar ik wil via de rechterkant en de club gaat langs de linkerkant.'

'Er hoeft geen structuur te zijn waarin ik de baas ben, maar ik wil wel heel duidelijk het gevoel hebben dat ik wat kan betekenen. Een positie waarbij je ertoe doet. En die kon ik niet vinden in de nieuwe structuur', zegt Kemkers.

'Ik kan niet zeggen dat dit een mooie dag is'

'Ik ben daar wel teleurgesteld in. Ik kan niet zeggen dat dit een mooie dag is. Ik ben teleurgesteld in mezelf, je moet altijd eerst even naar jezelf kijken. Ik heb hier drie en een half jaar gewerkt en geprobeerd me te laten landen, maar dat is kennelijk niet gelukt. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. En ik ben teleurgesteld dat het hier na vier jaar als ophoudt.'

'Ik heb eerst een jaar mogen rondkijken. Ik heb ook altijd gezegd: ik wil niet ergens binnenkomen en rondschreeuwen 'zo moet het!'. En na een jaar ben ik gaan bouwen aan mijn visie.'



De 51-jarige manager Topsport en Talentontwikkeling verlaat FC Groningen na de officiele opening van het TopsportZorgCentrum. Hij is sinds 2014 in dienst bij de club. Vorige maand liet FC Groningen nog weten graag met Kemkers door te willen.

Oneens over takenpakket

'We konden het niet eens worden over een nieuwe invulling van het takenpakket en de bijbehorende bevoegdheden', meldt FC Groningen. Na meerdere gesprekken besloot de club vast te houden aan de visie dat de gehele voetbalorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de technisch manager valt. Kemkers wilde een ander organisatiemodel.

Organisatiestructuur niet op de schop

'Wij betreuren het zeer dat we het hierover niet met Gerard eens zijn geworden', aldus algemeen directeur Hans Nijland. 'Onze intentie was langer van zijn diensten gebruik te maken, maar we wilden hiervoor niet onze organisatiestructuur op de schop gooien. Gerard levert ontzettend goed werk, is een op en top professional en wij zijn er van overtuigd dat hij snel weer een nieuwe uitdaging vindt.'

