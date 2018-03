Zoektocht naar burgemeesters: het kan snel, maar dat hoeft niet

De zoektocht naar nieuwe burgemeesters in onze provincie is in volle gang. Westerwolde en Midden-Groningen zoeken naar een kroonbenoemde burgemeester en ook in Stadskanaal moet men op zoek.

Midden-Groningen is, 75 dagen na het ontstaan van de gemeente, vrij ver in haar zoektocht. Woensdagmorgen werd bekend dat er zestien gegadigden zijn om de ambtsketen van de nieuwe gemeente te dragen.

Commissaris van de Koning René Paas roemde eerder al de 'rotvaart' waarmee de burgemeestersbenoeming in Midden-Groningen gaat. Hij maakt nu een schifting in de zestien sollicitanten en legt een aantal voor aan de vertrouwenscommissie die over de burgemeestersbenoeming gaat. Rein Munniksma, die de stoel de komende tijd warm houdt, mag aan zijn pensioen gaan denken.

Westerwolde

Maar hoe gaat het eigenlijk in Westerwolde? Die gemeente ontstond immers op precies dezelfde dag. Het lijkt er in de meest oostelijke gemeente van onze provincie wat rustiger aan toe te gaan. Van een profielschets, het document waar de werkelijke zoektocht mee begint, is nog geen sprake.

Er is wel een vertrouwenscommissie ingesteld, die volgens CDA-raadslid Wilt Meendering heel hard aan het werk is. Volgens René Kriek, fractievoorzitter van GroenLinks, heeft de commissie 'liever dat het goed gebeurt, dan dat we struikelen over ons eigen traject'. Bovendien is Westerwolde blij met de waarnemende burgemeester, zegt Kriek. Leendert Klaassen mag het als een compliment zien.

Ik verwacht dat we tegen het einde van het jaar een nieuwe burgemeester voor Westerwolde hebben René Kriek - Fractievoorzitter GroenLinks

Enquête

Intussen wil Westerwolde net als Midden-Groningen de inwoners bij de burgemeestersbenoeming betrekken. 'We zijn bezig met een enquête, maar ook dat kost tijd', zegt Kriek. In Midden-Groningen hebben ze overigens ook een enquête gehouden. Die werd op 23 december aangekondigd.

Geen richtlijn

Er is volgens de directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Ruud van Bennekom, geen richtlijn voor wanneer een nieuwe gemeente een Kroonbenoemde burgemeester moet hebben. 'Wel kan de commissaris van de Koning er reden toe hebben om het ergens sneller of minder snel te laten gaan.'

Nog even ter vergelijking: in Oldambt begon Pieter Smit in 2010 acht maanden na de herindeling van Winschoten, Scheemda en Reiderland. Westerwolde heeft dus nog even de tijd.

Volgens René Kriek moet de profielschets rond de zomer klaar zijn. 'Maar dan moet er nog veel gebeuren. De vacature moet worden uitgezet bijvoorbeeld. Ik verwacht dan ook dat we tegen het einde van het jaar een nieuwe burgemeester voor Westerwolde hebben.'

Lees ook

- Zestien sollicitanten willen burgemeester van Midden-Groningen worden

- Wie wordt burgemeester van Midden-Groningen? 'We zoeken een verbinder en een mensenmens'

- Ruim helft van Groninger burgemeesters is waarnemer: 7 vragen en antwoorden