Ze zijn er: de eerste aardgasvrije woningen in Zuidhorn De eerste bewoners (Foto: De Oostergast/ Twitter)

De eerste aardgasvrije woning in Zuidhorn is opgeleverd. De eerste bewoners namen woensdagmiddag een grote nepsleutel in ontvangst om dat te vieren.

In woonwijk De Oostergast in Zuidhorn komen zes woningen die vrij zijn van aardgas. Wethouder Fred Stol (CDA) verwelkomde woensdag de eerste bewoners. Geen woningen met gasaansluiting In oktober sprak de wethouder al uit dat Zuidhorn voorop wil lopen in gasloos bouwen. Eerder deze maand maakte de gemeente bekend dat er, als het aan haar ligt, helemaal geen nieuwe woningen meer met een gasaansluiting worden gebouwd. In plaats daarvan komt er een alternatieve verwarmingsbron. Er is een grote kans dat de energiekosten op nul uitkomen Florian en Marieke - bewoners Zeventien zonnepanelen De nieuwe woningen in de wijk komen in aanmerking voor een subsidie van de gemeente en worden geleverd met zeventien PV-zonnepanelen, een combi-bodemwarmtepomp, vloerverwarming, thermisch isolerende beglazing en kunststofkozijnen. 'De grond-warmtepomp verbruikt veel energie, maar met nog wat extra zonnepanelen op ons dak, is er een grote kans dat de energiekosten op nul uitkomen', aldus de nieuwe bewoners Marieke en Florian op de website van De Oostergast. Lees ook: - Gasloos wonen in Groningen: verschillende plekken, verschillende methoden

