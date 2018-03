Opmerkelijk persbericht: géén verkiezingen in Groningen

Een persbericht verspreiden over iets dat niét gaat gebeuren. De gemeente Groningen deed het woensdag.

De strekking? Er zijn woensdag 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen in de stad.

Volgens de gemeente komen er reacties binnen van boze of verbaasde stadjers die niet begrijpen waar hun stembiljet blijft. Ze hebben er alleen één gekregen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten - ook wel Sleepwet genoemd.

Wel een referendum

Omdat blijkbaar niet iedereen op de hoogte is voelde de gemeente de noodzaak een persbericht te schrijven met uitleg: de verkiezingen in de stad zijn pas in november, omdat de gemeente voor een herindeling staat met Ten Boer en mogelijk Haren.

'Geen verkiezingen voor de gemeenteraad. Wel een landelijk referendum. Dat is kort samengevat de verkiezingssituatie in de stad Groningen voor komende woensdag,' schrijft de gemeente.

Facebook en huis-aan-huis

Volgens een woordvoerder probeert de gemeente ook op andere manieren helderheid te geven, bijvoorbeeld door berichten in de Gezinsbode en op Facebook.

Onwetendheid is groter

Ook op de redactie van RTV Noord krijgen we telefoontjes en e-mails met de vraag waar nu precies de verkiezingen zijn op 21 maart. De onwetendheid onder Groningers is groter, blijkt uit onze verkiezingsenquête. Zo zegt een kwart van de invullers uit de gemeenten waar wél gestemd wordt op 21 maart, niet te weten waar ook maar één van de politieke partijen voor staat.

In ons dossier Verkiezingen 21 maart 2018 lees je alles wat je moet weten. Ter verduidelijking: alleen in deze zeven gemeenten zijn gemeenteraadsverkiezingen:

