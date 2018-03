Acute zorg in ziekenhuizen in gevaar door griepgolf: meldpunt ingesteld

Er komt een 'regiopunt beddencapaciteit' om de problemen door de griepgolf tegen te gaan. Het is een initatief van alle zorgaanbieders in Noord-Nederland.

Het punt bekijkt drie keer per dag in welk ziekenhuis bedden vrij zijn voor nieuwe patiënten.

De zorgaanbieders concluderen dat er door de griepgolf grote problemen zijn in de regio met de continuïteit van de acute zorg. Ook is er een capaciteitsprobleem. Het Martini Ziekenhuis stelt daarom al geplande behandelingen uit.

Totaaloverzicht

Het regiopunt komt in de Meldkamer Noord-Nederland te zitten en is 24 uur per dag bereikbaar voor ziekenhuizen. Drie keer per dag wordt ziekenhuizen gevraagd hoe het met de beddencapaciteit zit. Een totaaloverzicht moet dan meer duidelijkheid scheppen.

Ook kunnen ziekenhuizen op deze manier zien welke collega-ziekenhuizen kunnen worden benaderd als er in eigen huis geen ruimte is.

Ambulancepersoneel

Ambulancezorg onderzoekt de mogelijkheden om personeel vrij te maken, zodat ziekenhuizen daar gebruik van kunnen maken. Ook wordt bekeken of patiënten sneller naar verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen doorstromen.

